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Spread Btp/Bund chiude a +111,68 punti
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02 novembre 2026 - 18.00
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Lo spread tra Btp e Bund si attesta a +111,68 punti al termine delle negoziazioni.
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