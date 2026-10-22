OAT, spread sul Bund sopra 170 punti base. Spagnol (Generali AM): obiettivo in area 180-200

(Teleborsa) - Il rendimento del titolo di Stato francese a dieci anni ha superato il 5,10%, un livello che non si registrava dal 2002, mentre lo spread OAT-Bund ha oltrepassato i 170 punti base. Il principale fattore alla base di questa dinamica è "la complessa situazione politica francese e il deficit superiore al 5%, che si colloca in un contesto europeo caratterizzato da una significativa fase di transizione politica e socioeconomica", fa notare Massimo Spagnol, Fixed Income Portfolio Manager di Generali Asset Management.



L'andamento del mercato francese sta producendo "effetti di contagio sugli altri Paesi dell'Eurozona, in particolare su quelli periferici", mentre il marcato ampliamento degli spread sembra inoltre aver "posto un limite superiore alla curva tedesca, con il rendimento del Bund decennale nell'intervallo 3,40%-3,50%, favorendo un movimento di flight to quality", sostiene l'esperto.



"Un possibile obiettivo per lo spread OAT-Bund si colloca nell'area dei 180-200 punti base - afferma Spagnol - Il deterioramento del sentiment si è esteso anche agli asset rischiosi dell'Eurozona, in particolare ai mercati azionari e del credito, con un focus sui titoli finanziari francesi".

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