Acquisto per Warehouses De Pauw
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Vigoroso rialzo per la società immobiliare specializzata negli edifici commerciali, tra i titoli dell'indice Bel 20, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,84%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 19,4 Euro, con stop loss posto a quota 18,05 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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