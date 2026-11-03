Acquisto per Warehouses De Pauw

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Vigoroso rialzo per la società immobiliare specializzata negli edifici commerciali , tra i titoli dell'indice Bel 20 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,84%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 19,4 Euro, con stop loss posto a quota 18,05 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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