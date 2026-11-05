OPA PLC, Pendant Power supera soglia 90% dopo acquisto azioni fuori dall'offerta

(Teleborsa) - Con riferimento all'OPA obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power su PLC , l'offerente ha acquistato, a un prezzo unitario non superiore a 3,08 euro, complessive 313.810 azioni fuori dall'offerta, rappresentative dell'1,209% del capitale.



L'offerente detiene ora 23.216.828 azioni, pari all’89,431% del capitale che, sommate alle azioni portate in adesione dall’inizio della riapertura dei termini, pari a 384.187 azioni, rappresentative dell’1,480% del capitale, si raggiungono 23.601.015 azioni, rappresentative del 90,911% del capitale.



In considerazione, pertanto dell’avvenuto conseguimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale, e del fatto che l'offerente, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, aveva già dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni, si sono verificati i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta, con riferimento alle Azioni rimanenti all’esito della Riapertura dei Termini.



All’esito della Riapertura dei Termini, l’Offerente renderà noti i risultati definitivi dell’Offerta e fornirà indicazioni su modalità e termini con cui darà corso alla procedura per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto nonché sulle tempistiche del Delisting.



(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

Condividi

```