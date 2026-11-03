Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.
Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.382,6 con primo supporto visto a 51.677,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51.371,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)