Milano 12:29
49.802 -0,29%
Nasdaq 2-nov
27.990 0,00%
Dow Jones 2-nov
51.984 +0,41%
Londra 12:29
10.698 -0,59%
Francoforte 12:29
25.825 -0,60%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.382,6 con primo supporto visto a 51.677,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51.371,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```