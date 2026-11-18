(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Ribasso scomposto per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,64% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Dow Jones 30 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 50.183,7 con tetto rappresentato dall'area 51.910,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49.608.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)