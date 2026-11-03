Ex Ilva, spegnimento degli altiforni al via

(Teleborsa) - Al via questa mattina le operazioni di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. L
o comunicano le organizzazioni sindacali che lo hanno appreso dall'azienda, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi di AdI in As e Ilva in As, confermando il decreto della Corte d'Appello di Milano sullo stop degli impianti dell'area a caldo, disposto in accoglimento dell'azione inibitoria promossa da undici cittadini aderenti all'associazione Genitori Tarantini.al via lo spegnimento degli altiforni
Secondo quanto riferito da Fim, Fiom, Uilm e Usb in un'informativa, la ditta Liz Itali
a sta provvedendo a spegnere i bruciatori utilizzati per mantenere in preriscaldo i cowpers degli altiforni. Le operazioni dovrebbero concludersi entro questa settimana, segnando un ulteriore passaggio nel fermo dell'area a caldo. Novità anche per il reparto laminazione
: il TNA (Treno nastri) è destinato a ripartire fino al 14 dicembre, quando si fermerà nuovamente. Una seconda ripartenza è prevista a gennaio, con una marcia programmata per circa un mese.6 novembre incontro al ministero su CIGS
Nella giornata di ieri, intanto, fonti sindacali hanno fatto sapere che il ministero del Lavoro ha convocato le parti per venerdì 6 novembre, alle 10.30,
per l'espletamento dell'esame congiunto per la richiesta di Cigs che riguarda un massimo di 8.622 lavoratori dell'ex Ilva, comunicata dall'azienda lo scorso 17 ottobre.