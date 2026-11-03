Francoforte: giornata depressa per IONOS
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di hosting web e cloud, che tratta con una perdita del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IONOS, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve della società di servizi per la presenza online è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```