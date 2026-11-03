Francoforte: giornata depressa per IONOS

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di hosting web e cloud , che tratta con una perdita del 2,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IONOS , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve della società di servizi per la presenza online è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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