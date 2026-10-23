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Francoforte: giornata depressa per Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Siltronic
Rosso per il produttore di wafer di silicio, che sta segnando un calo del 3,32%.
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