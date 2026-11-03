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Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines
Composto ribasso per il produttore di motori aeronautici, in flessione del 2,92% sui valori precedenti.
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