Milano 11:07
48.188 -0,40%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 11:07
10.671 -0,51%
Francoforte 11:08
25.194 -0,70%

Francoforte: calo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: calo per MTU Aero Engines
Sottotono il produttore di motori aeronautici, che passa di mano con un calo del 2,91%.
Condividi
```