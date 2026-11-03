Londra: movimento negativo per Experian

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , con una flessione del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Experian rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Experian mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 30,08 sterline. Rischio di discesa fino a 29,31 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 30,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```