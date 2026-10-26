Londra: in calo Experian

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , in flessione del 3,47% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Experian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a -1,36% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Experian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,66 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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