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New York: amplia l'ascesa Fiserv

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Fiserv
(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiserv evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fiserv rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fiserv rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,65 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 55,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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