A New York, forte ascesa per CBRE Group

(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nel settore immobiliare commerciale , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,16%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CBRE Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di CBRE Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 141,2 USD, mentre i supporti sono stimati a 131,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 150,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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