New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica , con una flessione del 2,39%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 146,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 143,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 150,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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