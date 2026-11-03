New York: calo per Merck
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica, con una flessione del 2,39%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 146,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 143,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 150,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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