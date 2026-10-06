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Francoforte: luce verde per Merck KGaA

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: luce verde per Merck KGaA
Rialzo per la compagnia farmaceutica tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,86%.
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