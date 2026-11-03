New York: in rally Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Ottima performance per la società attiva nel settore media , che scambia in rialzo del 7,76%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Twenty-First Century Fox rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Twenty-First Century Fox si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 63,87 USD. Prima resistenza a 69,62. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 60,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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