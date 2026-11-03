Milano 3-nov
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Dow Jones 3-nov
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Londra 3-nov
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Francoforte 3-nov
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New York: scatto rialzista per Twenty-First Century Fox

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Twenty-First Century Fox
Ottima performance per la società attiva nel settore media, che scambia in rialzo del 7,76%.
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