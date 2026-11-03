New York: luce verde per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,35%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,4%, rispetto a -3,57% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La situazione di medio periodo di Monolithic Power Systems resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.373,9 USD. Supporto visto a quota 1.286,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.461,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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