New York: luce verde per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,4%, rispetto a -3,57% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La situazione di medio periodo di Monolithic Power Systems resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.373,9 USD. Supporto visto a quota 1.286,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.461,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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