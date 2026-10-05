Partenza debole per Wall Street, focus resta su obbligazionario e petrolio

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,51% sul Dow Jones , mentre, al contrario, resta piatto l' S&P-500 , con le quotazioni che si posizionano a 7.734 punti.



Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,44%); con analoga direzione, in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,28%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+0,82%) e telecomunicazioni (+0,44%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-0,91%), beni industriali (-0,83%) e utilities (-0,49%).



Apertura debole Wall Street, in una settimana povera di dati macro e di trimestrali. L'attenzione degli investitori resta quindi su mercato obbligazionario e petrolio, i due principali driver delle ultime settimane.



Il rendimento del Treasury decennale sale di 2,6 punti base al 5,31%, mentre il Brent scambia attorno a 101,7 dollari (-0,55%), con le speranze di un recupero delle esportazioni mediorientali, già sopra i livelli prebellici in quattro giorni dell'ultima settimana di settembre, e il rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve del G7.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+3,56%), Caterpillar (+2,31%), United Health (+1,83%) e Alphabet (+1,56%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike , che ottiene -3,64%.



Deludente IBM , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Amgen , che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.



Discesa modesta per Johnson & Johnson , che cede un piccolo -1,02%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Teradyne (+8,00%), SpaceX (+7,35%), Monolithic Power Systems (+5,79%) e ARM Holdings (+5,18%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Western Digital , che continua la seduta con -10,22%.



Tonfo di Seagate Technology , che mostra una caduta del 10,21%.



Lettera su Alnylam Pharmaceuticals , che registra un importante calo del 4,96%.



Scende AppLovin , con un ribasso del 4,65%.

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