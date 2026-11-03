Tesmec, commessa da 42 milioni di franchi svizzeri dalle Ferrovie Federali Svizzere

(Teleborsa) - Tesmec , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria alla controllata Tesmec Rail della gara di FFS - le Ferrovie Federali Svizzere per la fornitura di una nuova flotta di veicoli di manutenzione della rete ferroviaria, interamente alimentati a batteria, per un valore complessivo di circa 42 milioni di franchi svizzeri.



La commessa, della durata di 4 anni, prevede la fornitura di 24 veicoli di montaggio per la costruzione e la manutenzione delle linee di contatto della rete ferroviaria svizzera, con due opzioni per ulteriori 5 unità ciascuna. L'aggiudicazione definitiva è attesa entro la fine di novembre 2026, mentre le prime consegne sono previste fra la fine del 2028 e l'inizio del 2029.

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