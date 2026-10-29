Telmes, aumenta a 2 milioni la commessa impianto idrogeno Ferrovie della Calabria

(Teleborsa) - TELMES , società specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l’efficienza elettrica, ha ottenuto un'estensione della commessa relativa alla costruzione dell’impianto per la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno presso il Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise, gestito da Ferrovie della Calabria, già annunciata il 29 aprile 2026.



Le lavorazioni aggiuntive affidate al Gruppo - si legge in un comunicato - hanno un valore complessivo di 584 mila euro e portano il valore totale della commessa a circa 2,0 milioni di euro, rispetto a 1,4 milioni di euro comunicati in precedenza. Il relativo valore sarà contabilizzato entro il primo semestre 2027.



L’estensione, richiesta dal committente sulla base delle esigenze emerse nel corso dei lavori, riguarda in particolare la realizzazione dell’impianto elettrico, dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, le reti di distribuzione e di terra e la posa dei quadri elettrici a servizio dei diversi reparti, tra cui l’officina idrogeno.



L’impianto, destinato al rifornimento di treni e autobus alimentati a idrogeno, si basa su un sistema di produzione tramite elettrolisi PEM con una capacità totale di 5 MW e comprende due distributori di idrogeno per treni e un distributore per autobus. Il progetto promosso da Ferrovie della Calabria rappresenta una delle prime applicazioni su scala regionale della tecnologia a idrogeno nel settore ferroviario.

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