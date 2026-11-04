Acquisti diffusi in Europa dopo l'esito delle mid-term USA

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui principali listini europei
dopo l'esito delle mid-term statunitensi.
I mercati sembrano guardare con fiducia la schiacciante vittoria dei Democratici
in entrambe le camere del Congresso, nonostante crescano i dubbi su un possibile cambiamento delle politiche economiche americane, con particolare riferimento agli ingenti investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale
. D'altro canto, l'economia potrebbe trarre vantaggio se lo stallo politico limitasse ulteriori tagli fiscali e la spesa pubblica, attenuando le preoccupazioni sul debito federale.
Un risultato elettorale da valutarsi anche in termini di ripercussioni geopolitiche
sebbene Trump non
sembri intenzionato a fare passi
indietro sulla propria strategia in Iran
, senza escludere un nuovo attacco e ribadendo che Teheran non dovrà mai arrivare ad avere un'arma nucleare. "Dobbiamo fare qualcosa di importante", ventilando la minaccia di un "colpo pesante
".
Dall'agenda continentale odierna
, occhi, nell'Eurozona, sui PMI servizi e composito alle 10.00 nonché sui prezzi al consumo alle 11.00 mentre alle 14.20 parlerà il membro BCE e capoeconomista Philip Lane
.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Deciso balzo in alto dell'oro
(+2,61%), che raggiunge 4.032,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 96,13 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +110 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,40%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,34%, Londra
avanza dello 0,26%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,30%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,95%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dello 0,94%.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,5%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,12%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unicredit
(+2,55%), Intesa Sanpaolo
(+2,51%), BPER Banca
(+2,39%) e Unipol
(+2,22%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari
, che ottiene -2,51%.
Si concentrano le vendite su Stellantis
, che soffre un calo dell'1,94%.
Vendite su Leonardo
, che registra un ribasso dell'1,92%.
Seduta negativa per Avio
, che mostra una perdita dell'1,69%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Alerion Clean Power
(+4,69%), Banco Desio
(+2,33%), Ferretti
(+2,21%) e Credem
(+1,78%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Revo Insurance
, che ottiene -1,30%.
Contrazione moderata per Ascopiave
, che soffre un calo dell'1,02%.