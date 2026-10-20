Europa migliora, Milano vira in positivo

In scia a Wall Street e con petrolio che passa in negativo

(Teleborsa) - Migliora l'andamento delle Borse europee con Piazza Affari che vira in positivo. Bene anche Wall Street, dove l' S&P-500 vanta un progresso dello 0,60%.



A sostenere gli acquisti contribuisce l'aspettativa di una solida stagione degli utili in vista dei conti di SpaceX , stasera, mentre domani sarà il turno di Meta e Tesla . A ciò si aggiunge il calo del petrolio, passato in negativo.



Dinamiche che controbilanciano le persistenti preoccupazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale.



Cambi, materie prime e tassi

L' Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,38%. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.146,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 95,94 dollari per barile, in netto calo del 2,63%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,52%.



Gli indici

Tra i listini europei poco mosso Francoforte , che mostra un +0,19%, discesa modesta per Londra , che cede un piccolo -0,2%, e sostanzialmente invariato Parigi , che riporta un moderato -0,06%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 51.864 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,05%).



I migliori e i peggiori

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Italgas , mostrando un incremento del 2,44%.



Denaro su Inwit , che registra un rialzo del 2,23%.



Bilancio decisamente positivo per Unipol , che vanta un progresso del 2,17%.



Buona performance per Azimut , che cresce del 2,13%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem , che continua la seduta con -3,26%.



Seduta negativa per Prysmian , che mostra una perdita dell'1,91%.



Pensosa Tenaris , con un calo frazionale dell'1,04%.



Tentenna Banco BPM , con un modesto ribasso dell'1,02%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IREN (+3,72%), ENAV (+3,02%), Alerion Clean Power (+2,60%) e Ascopiave (+2,45%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su BF , che prosegue le contrattazioni a -11,65%.



Sotto pressione Moltiply Group , che accusa un calo del 2,50%.



Scivola Sanlorenzo , con un netto svantaggio del 2,32%.



In rosso LU-VE Group , che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%.

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