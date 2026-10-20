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Europa migliora, Milano vira in positivo

In scia a Wall Street e con petrolio che passa in negativo

Commento, Finanza, Spread
Europa migliora, Milano vira in positivo
(Teleborsa) - Migliora l'andamento delle Borse europee con Piazza Affari che vira in positivo. Bene anche Wall Street, dove l'S&P-500 vanta un progresso dello 0,60%.

A sostenere gli acquisti contribuisce l'aspettativa di una solida stagione degli utili in vista dei conti di SpaceX, stasera, mentre domani sarà il turno di Meta e Tesla. A ciò si aggiunge il calo del petrolio, passato in negativo.

Dinamiche che controbilanciano le persistenti preoccupazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale.

Cambi, materie prime e tassi


L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,38%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 4.146,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 95,94 dollari per barile, in netto calo del 2,63%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,52%.

Gli indici


Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un +0,19%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,2%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,06%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 51.864 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,05%).

I migliori e i peggiori


Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Italgas, mostrando un incremento del 2,44%.

Denaro su Inwit, che registra un rialzo del 2,23%.

Bilancio decisamente positivo per Unipol, che vanta un progresso del 2,17%.

Buona performance per Azimut, che cresce del 2,13%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -3,26%.

Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell'1,91%.

Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dell'1,04%.

Tentenna Banco BPM, con un modesto ribasso dell'1,02%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IREN (+3,72%), ENAV (+3,02%), Alerion Clean Power (+2,60%) e Ascopiave (+2,45%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BF, che prosegue le contrattazioni a -11,65%.

Sotto pressione Moltiply Group, che accusa un calo del 2,50%.

Scivola Sanlorenzo, con un netto svantaggio del 2,32%.

In rosso LU-VE Group, che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%.
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