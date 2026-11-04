Chiusura in rialzo per le Borse europee con le banche protagoniste

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono la seduta in buon rialzo
, con Madrid che fa meglio di tutte seguita da Milano. Spiccano i guadagni delle banche
, mentre soffrono i titoli legati all'AI
e sono deboli quelli della difesa: tutti movimenti legati ai risultati delle midterm statunitensi, che hanno visto la conquista di Camera e Senato da parte dei Democratici. Il mercato sta interpretando l'esito del voto
come un potenziale freno alle politiche fiscali dell'amministrazione Trump, favorendo il calo dei rendimenti statunitensi e l'indebolimento del dollaro. Inoltre, a giudicare dalle prime dichiarazioni di Trump, i timori pre-elettorali di un'escalation bellica appaiono al momento sopravvalutati, favorendo una discesa delle quotazioni petrolifere.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
la stima preliminare dell'inflazione
armonizzata di ottobre si porta al 4,0% a/a dal 3,8% di settembre, in linea con le attese, con l'energia al 20,8% da 18,9% e il dato core fermo al 2,5%. Tra i principali paesi sale in Italia, al 5,6% da 4,2%, e in Francia, al 3,8% da 3,4%, mentre scende in Germania, al 2,8% dal 3,3%. I PMI
finali dei servizi risultano divisi rispetto alle letture preliminari: in area euro l'indice è rivisto al ribasso a 51,4 da 51,7 e in Francia scende a 46,2 da 48,4, in un contesto di nuove preoccupazioni fiscali e proteste, mentre in Germania migliora a 52,5 da 51,7. Nel Regno Unito sale a 52,8 da 52,1 e in Italia a 52,0 da 51,7, oltre il 51,5 atteso.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,123. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,94%. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 89,83 dollari per barile, con un ribasso del 6,52%. Scende molto lo spread
, raggiungendo +106 punti base, con un deciso calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 4,34%. Nello scenario borsistico europeo
decolla Francoforte
, con un importante progresso del 2,22%, in evidenza Londra
, che mostra un forte incremento dell'1,79%, e svetta Parigi
che segna un importante progresso dell'1,96%.
Pioggia di acquisti sul listino milanese
, che porta a casa un guadagno del 2,18% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che termina a 53.690 punti. In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap
(+1,57%); sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,14%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unicredit
(+5,47%), Banca MPS
(+5,07%), Intesa Sanpaolo
(+4,93%) e Moncler
(+4,50%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe
, che ha chiuso a -7,07%. Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 6,91%. Soffre Avio
, che evidenzia una perdita del 6,38%. Sessione nera per STMicroelectronics
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,13%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BFF Bank
(+5,82%), Cementir
(+5,49%), Banco Desio
(+5,17%) e Alerion Clean Power
(+5,14%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su D'Amico
, che ha chiuso a -4,54%. Preda dei venditori Anima Holding
, con un decremento del 2,99%. Si concentrano le vendite su Carel Industries
, che soffre un calo del 2,92%. Vendite su LU-VE Group
, che registra un ribasso dell'1,91%.