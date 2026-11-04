Fresenius, terzo trimestre in crescita: riviste al rialzo le stime 2026

Utile per azione +14%

(Teleborsa) - Fresenius archivia il terzo trimestre dell'anno con una crescita dei ricavi e degli utili, proseguendo il percorso di miglioramento operativo legato al programma di trasformazione #FutureFresenius. Il gruppo tedesco ha registrato ricavi per 5,803 miliardi di euro, in aumento organico del 5%, mentre l'EBIT ha raggiunto 638 milioni, con una crescita del 10% a cambi costanti. Il margine EBIT è migliorato di 50 punti base, all'11%.



L'utile per azione rettificato (Core EPS) è salito del 14% a cambi costanti, raggiungendo 0,72 euro, sostenuto dalla performance operativa e dalla riduzione degli oneri finanziari.



Riviste al rialzo le stime per il 2026

Alla luce dei risultati, Fresenius ha migliorato le previsioni per l'intero esercizio. La crescita del Core EPS è ora attesa nella metà superiore della forchetta del 10-15%, mentre il margine EBIT del gruppo è previsto oltre l'11,5%, rispetto alla precedente indicazione di circa l'11,5%.



Il rendimento sul capitale investito (ROIC) ha raggiunto il 7%, il livello più alto dell'ultimo decennio.



Biopharma, accordo strategico con WuXi Biologics

Prosegue anche lo sviluppo del comparto Biopharma. Il 2 novembre Fresenius ha annunciato un accordo esclusivo con WuXi Biologics per ampliare il portafoglio di biosimilari. L'intesa garantisce accesso esclusivo a un massimo di 37 potenziali candidati, portando il portafoglio complessivo dagli attuali 29 prodotti commercializzati e in sviluppo fino a 66 nel prossimo decennio.



L'accordo riguarda 13 aree terapeutiche e punta ad accelerare la crescita del business Biopharma nel lungo periodo.

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