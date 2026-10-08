Francoforte: andamento negativo per Fresenius

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , in flessione del 2,14% sui valori precedenti.



L'andamento di Fresenius nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del colosso farmaceutico tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 42,15 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,74. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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