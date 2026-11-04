Milano 17:35
51.031 +2,18%
Nasdaq 19:42
28.524 +1,22%
Dow Jones 19:42
53.290 +2,90%
Londra 17:35
10.829 +1,79%
Francoforte 17:35
26.438 +2,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 85,27 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 85,27 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 85,27 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```