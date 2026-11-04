New York: amplia il rialzo Sherwin Williams

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,91%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,78%, rispetto a +1,78% dell' indice americano ).





Le implicazioni di breve periodo di Sherwin Williams sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 369,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 355. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 383,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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