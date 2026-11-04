New York: exploit di Home Depot

(Teleborsa) - Ottima performance per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che scambia in rialzo del 5,73%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Home Depot evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Home Depot rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 356,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 345,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 366,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```