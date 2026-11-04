New York: exploit di Home Depot
(Teleborsa) - Ottima performance per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che scambia in rialzo del 5,73%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Home Depot evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Home Depot rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 356,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 345,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 366,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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