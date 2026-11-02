New York: scambi in positivo per Home Depot
(Teleborsa) - Avanza il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che guadagna bene, con una variazione del 3,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Home Depot è in rafforzamento con area di resistenza vista a 341,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 335. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 348.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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