New York: scambi in positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Avanza il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che guadagna bene, con una variazione del 3,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Home Depot è in rafforzamento con area di resistenza vista a 341,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 335. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 348.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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