New York: seduta molto difficile per Datadog

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che passa di mano in perdita del 9,62%.



L'andamento di Datadog nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Datadog evidenzia un declino dei corsi verso area 189,2 USD con prima area di resistenza vista a 208,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 179,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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