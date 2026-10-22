Positivo il Mercato americano trainato dal tech

(Teleborsa) - Chiusura in denaro per Wall Street che ha beneficiato dell'ottimismo sui risultati del settore tecnologico con i conti eccezionali di SpaceX . Guardando ai principali listini, il Dow Jones ha messo a segno un +0,69%; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 7.757 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,13%); con analoga direzione, in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,57%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+1,61%), beni industriali (+0,91%) e finanziario (+0,56%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-1,33%), beni di consumo per l'ufficio (-0,59%) e sanitario (-0,45%) sono stati tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+3,95%), Nvidia (+2,49%), Goldman Sachs (+2,19%) e Caterpillar (+2,06%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alphabet , che ha chiuso a -1,65%.



Seduta negativa per Procter & Gamble , che mostra una perdita dell'1,56%.



Sostanzialmente debole Nike , che registra una flessione dello 0,92%.



Si muove sotto la parità Coca Cola , evidenziando un decremento dello 0,87%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, SpaceX (+7,79%), MicroStrategy Incorporated (+7,54%), Datadog (+6,45%) e Rocket Lab USA (+5,41%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DexCom , che ha archiviato la seduta a -6,40%.



Seduta negativa per Netflix , che scende del 5,29%.



Sotto pressione DoorDash , che accusa un calo del 3,77%.



Scivola PDD Holdings , con un netto svantaggio del 3,56%.

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