New York: spinge in avanti Microsoft

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso informatico americano , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,76%, rispetto a +0,92% dell' indice americano ).





Il quadro tecnico della società informatica di Redmond segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 545,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 554,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 539.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```