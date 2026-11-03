New York: balza in avanti Microsoft
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società informatica di Redmond si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 510,6 USD. Prima resistenza a 519,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 504,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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