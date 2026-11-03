New York: balza in avanti Microsoft

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società informatica di Redmond si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 510,6 USD. Prima resistenza a 519,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 504,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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