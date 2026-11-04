Oro in rialzo dopo il voto USA: dollaro e rendimenti dei Treasury in calo

(Teleborsa) - L'oro torna a salire mentre il dollaro e i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi arretrano, dopo la vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato
negli Stati Uniti, che hanno conquistato terreno in entrambi i rami del Congresso, in una tornata elettorale dominata dalla frustrazione degli elettori per le pressioni sui costi causate dall'inflazione.
Il metallo prezioso ha guadagnato oltre il 2%, superando quota 4.000 dollari l'oncia e recuperando il lieve calo della seduta precedente. La vittoria dei Democratici, che hanno conquistato il controllo sia del Senato sia della Camera, è stata interpretata dai mercati come un possibile elemento di contenimento dei programmi di spesa in deficit del presidente Donald Trump nei prossimi due anni.
I rendimenti dei Treasury sono scesi lungo tutte le scadenze, mentre il dollar index ha perso terreno, registrando il calo più marcato degli ultimi due mesi. La diminuzione dei rendimenti favorisce l'oro, che non distribuisce interessi, mentre un dollaro più debole rende il metallo meno costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute.Oro sotto pressione negli ultimi mesi
Il metallo prezioso ha perso quasi il 7% a ottobre, scendendo sotto la soglia dei 4.000 dollari l'oncia alla fine del mese. Il calo è coinciso con una fase di vendite sui mercati legati all'intelligenza artificiale, che ha spinto alcuni investitori a liquidare le proprie posizioni sull'oro per compensare le perdite registrate su altri asset.
Dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, alla fine di febbraio, le quotazioni hanno perso circa il 25%. L'accelerazione dell'inflazione ha infatti alimentato le aspettative di un orientamento più restrittivo della politica monetaria.