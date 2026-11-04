Piazza Affari: in calo D'Amico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che mostra un decremento del 2,93%.



L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di D'Amico . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,742 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,267. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,083.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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