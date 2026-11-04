Piazza Affari: in calo D'Amico
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra un decremento del 2,93%.
L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di D'Amico. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,742 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,267. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,083.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```