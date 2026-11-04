Piazza Affari: in calo Leonardo
(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che passa di mano con un calo del 2,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 51,07 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 49,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 52,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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