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Piazza Affari: movimento negativo per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Ferrari
Sottotono il cavallino rampante di Maranello, che passa di mano con un calo del 2,44%.
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