Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moltiply Group

(Teleborsa) - Bene il broker online per i mutui alle famiglie , con un rialzo del 3,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,28%, rispetto a +3,04% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, Moltiply Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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