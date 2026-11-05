Piazza Affari: balza in avanti Moltiply Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie , in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,9%, rispetto a +3,08% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di breve periodo di Moltiply Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 37,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 36,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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