Piazza Affari: scambi al rialzo per Lottomatica
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Lottomatica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,83 Euro e primo supporto individuato a 26,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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