Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che lievita del 2,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Lottomatica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,95 Euro e primo supporto individuato a 26,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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