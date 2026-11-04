Smith+Nephew taglia le stime 2026: stop ai colloqui con Johnson & Johnson per l'ortopedia

(Teleborsa) - Smith+Nephew ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi pari a 1,551 miliardi di dollari, in crescita del 3,4% rispetto agli 1,501 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo britannico di tecnologie medicali ha registrato un'accelerazione rispetto al secondo trimestre, sostenuta soprattutto dalla divisione Sports Medicine & ENT e dal miglioramento delle attività di Advanced Wound Management.



Nonostante la crescita, la società ha rivisto al ribasso le previsioni per l'intero esercizio, a causa del rallentamento del comparto Orthopaedics, in particolare nel mercato statunitense di anche e ginocchia.



Ricavi e performance delle divisioni

Sports Medicine & ENT ha registrato una crescita sostenuta, con un incremento a doppia cifra nel segmento Joint Repair. In miglioramento anche Advanced Wound Management, grazie all'accelerazione delle vendite di dispositivi. Orthopaedics è tornata in territorio positivo, pur continuando a risentire della debolezza del mercato statunitense.



Secondo il CEO Deepak Nath, oltre il 50% della crescita trimestrale è arrivato da prodotti lanciati negli ultimi cinque anni, confermando il contributo degli investimenti in innovazione.



Tagliate le stime per il 2026

Smith+Nephew prevede ora una crescita dei ricavi di circa il 3% su base underlying, mentre il trading profit è atteso in aumento di circa il 4%, a 1,25 miliardi di dollari. Il free cash flow dovrebbe attestarsi intorno a 750 milioni di dollari, con una conversione della liquidità operativa di circa il 95%.



La revisione riflette le prospettive più deboli per il mercato statunitense di anche e ginocchia, dove il rallentamento è atteso proseguire anche nel quarto trimestre.



Stop ai colloqui con Johnson & Johnson

Sul fronte strategico, Smith+Nephew ha confermato che le discussioni avviate all'inizio dell'anno con Johnson & Johnson per una possibile combinazione con la divisione DePuy Synthes sono terminate.



Il gruppo ha precisato che continuerà a valutare tutte le possibili opzioni strategiche per Orthopaedics, mentre prosegue il programma di miglioramento delle performance e di ottimizzazione del portafoglio.



La società ha infine confermato il programma di buyback da 500 milioni di dollari: al termine del terzo trimestre erano già stati completati riacquisti per 250 milioni.

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