Acquisto per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Vigoroso rialzo per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,92%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 49 Euro, con stop loss calcolato a quota 45,26 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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