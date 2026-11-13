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Piazza Affari: in acquisto TXT E-solutions

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in acquisto TXT E-solutions
Effervescente il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,11%.
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