Attese positive per Vonovia

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Brillante rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , parte del DAX , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,59%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 16,89 Euro, con stop loss calcolato a quota 15,53 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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