Francoforte: scambi al rialzo per Vonovia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Vonovia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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