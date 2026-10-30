Francoforte: scambi al rialzo per Vonovia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Vonovia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Vonovia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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