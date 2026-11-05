Forte interesse per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Scende sul mercato il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i componenti dell' S&P-500 , che, alla chiusura, soffre con un calo del 2,01%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 105,6 USD, con stop loss fissato a livello 86,18 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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